Hoti: Kemi ndarë sot fondin për vërshimet, po presim nga komunat të na prezantojnë dëmet

Por disa prej tyre ishin më të dëmtuara si pasojë e këtyre vërshimeve, ku edhe shumë familje mbetën jashtë shtëpive.

Por kryeministri në detyrë, Avdullah Hoti sapo ka deklaruar se tashmë kanë ndarë fondin për çështjen e vërshimeve dhe se po presin nga komunat që të prezantojnë dëmet dhe të vendoset për ndarjen e këtij fondi.

“Ne sot kemi ndarë fondin për çështjen e vërshimeve dhe tanimë po presim nga Komunat për të prezantuar dëmet dhe të vendoset më pas ndarja e tyre”, tha Hoti, transmeton lajmi.net.

“Me miratimin e kabinetit qeveritar edhe vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për kompensimin e dëmeve në komunat e prekura nga vërshimet e ndodhura në javën e parë të janarit të vitit 2021 ka marr miratimin e Qeverisë. Për këtë qëllim janë ndarë 1 milion euro që do të përdoren për kompensimin e dëmeve të shkaktuara në objektet e banimit si pasojë e vërshimeve të javës së parë të janarit 2021.Ministria e Pushtetit Lokal do të caktojë kriteret për kompensim dhe do të themelojë komision ndërministror për verifikim, vlerësim dhe koordinim të procesit të ndarjes së mjeteve nëpër komuna. Sipas vendimit, dëmet në infrastrukturë do të mbulohen nga buxhetet komunale ndërsa dëmet në bujqësi do të kompensohen nga buxhetet komunale dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural”.

Këtë deklarim Hoti e bëri gjatë vizitës që pati në komunën e Gjilanit, ku edhe zhvilluan një konferencë të përbashkët me të parin e Gjilanit, bashkëpartiakun e tij, Lutfi Haziri.

Çështjen e ndarjes së fondit Hoti e pati përmendur edhe disa ditë më herët, teksa vizitoi Vushtrrinë, një nga komunat më të dëmtuara nga këto vërshime.

“Në Qeveri do të ndajmë një fond në bazë të mundësive që t’u ndihmojmë familjeve në nevojë nga vërshimet. Ne jemi në tërën çdo ditë, jam takuar me kryetarët e komunave që kanë dalë në teren”, pati thënë Hoti./Lajmi.net/