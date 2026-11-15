Hoti: Kam përshtypjen që në kabinetin e Kurtit kryejnë ndonjë trajnim për të mashtruar publikun

Ish-kryeministri Avdullah Hoti ka ironizuar ndërsa ka komentuar projektet e premtuara nga Qeveria Kurti. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha në T7 se ka përshtypjen që të gjithë anëtarët e kabinetit të kryeministrit Albin Kurti janë të “trajnuar” për të mashtruar. “Kam përshtypjen që krejt këta në kabinet e kryejnë ndonjë trajnim për të…

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15/11/2026 17:24

Ish-kryeministri Avdullah Hoti ka ironizuar ndërsa ka komentuar projektet e premtuara nga Qeveria Kurti.

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha në T7 se ka përshtypjen që të gjithë anëtarët e kabinetit të kryeministrit Albin Kurti janë të “trajnuar” për të mashtruar.

“Kam përshtypjen që krejt këta në kabinet e kryejnë ndonjë trajnim për të mashtruar publikun, se s’ka ndryshe si me e thënë”, tha ai.

“Në janar fillon viti i shtatë i qeverisjes. Edhe nën supozimin që ato projekte që janë bërë më herët nuk janë bërë si duhet, është dashtë me i rishiku, etj, etj. Është dashtë prej fillimit me nis, me e projektu një autostradë, me e nis prej fillimit”, tha Hoti.

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