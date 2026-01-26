Hoti i prerë: Nuk do ta votojë Osmanin për Presidente

Avdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u përgjigj me “jo” në pyetjen nëse do ta votojë Vjosa Osmanin për presidente. Hoti tha se sa i përket Osmanit, “kam pas drejtë për qëndrimin në vitin 2021”. “Ka fakte që në situata nuk ka qenë në nivelin e detyrës”, tha Hoti. Sipas tij, tani shumë kolegë…

26/01/2026 22:45

Avdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u përgjigj me “jo” në pyetjen nëse do ta votojë Vjosa Osmanin për presidente.

Hoti tha se sa i përket Osmanit, “kam pas drejtë për qëndrimin në vitin 2021”.

“Ka fakte që në situata nuk ka qenë në nivelin e detyrës”, tha Hoti.

Sipas tij, tani shumë kolegë të tij në LDK kanë qëndrim njësoj si të tij që e kishte vite më parë në drejtim të Osmanit.

January 26, 2026

