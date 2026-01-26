Hoti i prerë: Nuk do ta votojë Osmanin për Presidente
Avdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u përgjigj me “jo” në pyetjen nëse do ta votojë Vjosa Osmanin për presidente. Hoti tha se sa i përket Osmanit, “kam pas drejtë për qëndrimin në vitin 2021”. “Ka fakte që në situata nuk ka qenë në nivelin e detyrës”, tha Hoti. Sipas tij, tani shumë kolegë…
Lajme
