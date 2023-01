​Hoti: I papranueshëm vlerësimi i tatimit në pronë, të shtyhet për vitin 2024

Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti thotë se është e papranueshme që qytetarët të pranojnë faturat e reja të tatimit në pronë dyfish më shumë se që i kanë pasur.

Ai thekson se do të kërkojë nga Komisioni për Buxhet dhe Financa, të nxjerrë rekomandim për Qeverinë Kurti që vlerësimi i pronave në fatura të shtyhet për vitin 2024.

Sipas Hotit, është e rëndësishme që qytetarëve t’iu bëhet e ditur mënyra se si llogaritet tatimi në pronë.

“Besoj se është informatë e paarsyeshme, nuk ka asnjë arsyeshmëri, nuk ka asnjë bazë që qytetarët pa prit e kujtu të pranojnë faturat e reja dyfish më shumë siç i kanë pasur të vjetrat. Është mirë të sqarohet mënyra si llogaritet tatimi në pronë, janë normat tatimore të tatimit në pronë dhe është vlerësimi i pronës. Normat përcaktohen me ligj për tatimin në pronë, i cili i përcakton kufirin e poshtëm dhe kufirin e lartë të tatimit në pronë dhe mandej komunat kanë diskrecion që të caktojnë normën e tatimit në pronë brenda kufijve që i cakton ligji. …Ndërkaq, Ministria e Financave bënë vlerësimin e vlerës së tregut të pronave dhe në bazë të saj llogaritet tatimi në pronë. Normalisht që në bazë të ligjit, kohë pas kohe bëhet vlerësimi i pronave, vlerës së tregut të pronave dhe kur ajo shumëzohet me normën tatimore, i jep ngarkesën tatimore. Ajo që është e papranueshme është që qytetarët tanë tash në janar, pas datës 23 janar kur fillojnë të gjenerohen këto futura, kuptojnë që do të kenë rritje të ngarkesës tatimore për pronat e tyre.”, theksoi Hoti.

Deputeti i LDK-së, njëherësh anëtar i Komisionit për Buxhet dhe Financa, tregon se çfarë hapa do të duhej të merrte paraprakisht Qeveria e Kosovës.

“Unë besoj se kjo është e paarsyeshme, është dashtë të zhvillohet një fushatë shumë më e gjatë e informimit të qytetarëve për vlerësimin e ri të pronave që po bëhet, i cili pastaj do të reflektohet në faturën e tatimit në pronë. Pavarësisht a ka drejtë apo jo në këtë rast, Ministria e Financave, Qeveria në këtë vlerësim që ka bërë, sepse është procedurë mbase do të bëhet vlerësimi, koha kur zbatohet në faturat për qytetarët, duhet marrë parasysh edhe kontekstin ekonomik, social dhe tash kur jemi në dijeni se çfarë rritje të çmimeve kemi pas gjatë vitit 2022, që është rritja më e madhe ndoshta në 15 vite, ndërkohë që nuk ka pas rritje të pagave, rritje substanciale të pensioneve dhe të ardhurave tjera qytetare, besoj se është momenti më i keq për të fut në fuqi vlerësimin e ri të pronave dhe dyfishimin e tatimit në pronë”, tha Hoti.

Sipas tij, vlerësimi i tatimit të pronave në fatura duhet të shtyhet së paku deri në janar të vitit 2024.

“Unë do të propozoj në Komisionin për buxhet dhe financa, të premten e kemi ftuar në raportim ministrin e financave dhe unë do të kërkoj që komisioni të nxjerrë rekomandim për qeverinë që ky reflektim i vlerësimit të pronave në fatura të shtyhet për vitin 2024. Një logjikë e thjeshtë në këtë situatë që jemi me pak arsyeshmëri do nënkupton që kjo nuk do duhej të ishte diskutuar tash ose në varientin më të mirë të implementohej në faza”, tha mes tjerash Hoti.