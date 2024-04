Hoti: Gëzuar për shumë mote

Sot për besimtarët myslimanë shënon festa e Fitër Bajramit.

Këtë festë e ka uruar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, shkruan lajmi.net.

“Të dashur miq dhe besimtarë, Me fat festën e Fitër Bajramit! Dita e Bajramit për besimtarët nënkupton kuptimin e begatisë, falenderimin dhe lutjet ndaj Krijuesit, si synim drejtë devotshmërisë dhe solidaritetit. Festa e Fitër Bajramit qoftë gjithmonë e begatshme dhe të gjitha shtëpitë tuaja i përcjelltë me lumturi, dashuri e paqe. Me fat dhe gëzuar për shumë mote Fitër Bajramin”, ka thënë Hoti përmes një postimi. /Lajmi.net/