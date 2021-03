Avdullah Hoti sot do të nënshkruajë marrëveshje me përfitueset e bizneseve të vogla Grave nga Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike.

Kryeministri në detyrë Avdullah Hoti sot do të nënshkruajë marrëveshje me përfitueset e bizneseve të vogla Grave nga Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike.

Hoti merr pjesë në aktivitetin “Shënimi i 8 Marsit- Dita Ndërkombëtare e Gruas”, me ç’ rast do të bëhet edhe nënshkrimi i marrëveshjeve me përfitueset e bizneseve të vogla të Grave nga Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike 2021 – Masa 4, Faza e dytë, thuhet në njoftimin e Zyrës së Kryeministrit.