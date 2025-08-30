Hoti: BE-ja t’ia imponojë, e jo ta lusë Serbinë për t’i hapur arkivat
Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Andin Hoti, në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Forcë në Kosovë, tha se janë në Gjenevë të Zvicrës ku para Kombeve të Bashkuara po e ngritin zërin, po kërkojnë drejtësi dhe të vërtetën për mijëra familje që i kanë më të dashurit e tyre të zhdukur.
Hoti tha se po kërkojnë ndihmë nga Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe të gjitha institucionet e drejtësisë që t’ia imponojnë Serbisë që t’i dorëzojë arkivat në mënyrë që të mos i mbaj peng më familjarët e personave të zhdukur që vazhdojnë t’i kërkojnë ende më të dashurit e tyre.
“1584 familjarë tanë janë ende që mungojnë. Shpresat tona nuk humbin, nuk shuhen dhe s’do të vdesin asnjëherë. Në bazë të zhvillimeve aktuale që po ndodhin edhe në Bruksel edhe në Kosovë, regjimi aktual serb është shumë kundër bashkëpunimit në fushën e dhënies së informacioneve apo arkivave që po kërkojmë”.
“Në vazhdimësi, në çdo takim që e kemi qoftë me palën serbe apo edhe me Brukselin po vazhdojmë të kërkojmë me ngulm që bashkësia ndërkombëtare të ndërhyjë që ajo ta imponojë, jo ta lusë e t’i bëjë presion Serbisë, por ta imponojë që t’i hap arkivat”, tha Hoti në Klan Kosova.
Tutje, ai u shpreh se në shtatori presin që të shkojnë në Kozhle të Serbisë, lokacion ky që Serbia është zotuar që do ta lejojë të hyjë Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur.
“Nuk kemi marrë një përgjigje definitive ‘jo’, pasi në shtator po presim që të shkojmë në lokacionin Kozhle, që e kam përmendur disa herë që ka qenë një prej lokacioneve që është zotuar Serbia që do të na lejojë të hyjë”.
“E kemi shumë sfiduese të rikthehemi në Batajnicë që po kërkojmë të rikthehemi për shkak të dyshimeve që i kemi se atje kanë mbetur trupa të personave të zhdukur. Jam i bindur që me një presion të vazhdueshëm edhe tonin edhe të bashkësisë ndërkombëtare edhe ajo do të arrihet”, tha Hoti.