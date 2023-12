Horoskopi për ditën e diel, 10 dhjetor 2023

DASHI

Pak fat vjen me dashurinë ndaj shfrytëzojeni momentin dhe shijoni këto moment qetësie. Në punë gjithçka po shkon mirë edhe nëse ju duhet të merrni disa vendime të vështira. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 10 dhjetor 2023), nëse ju pëlqen dikush, mos prisni t’i tregoni, kjo është koha e duhur. Në punë duhet të keni kujdes vetëm për paratë. Kohët e fundit keni shpenzuar shumë, përtej planeve tuaja. Tani kuleta po “qan”.

BINJAKËT

Në dashuri është më mirë të lini mënjanë punët klandestine dhe të shikoni tek ata që mund t’ju japin dashuri nën dritën e diellit. Ka diçka për të zgjidhur në punë. Ndoshta dikush nuk po luan, ose do të bëjë gjithçka që mundet për t’ju penguar. Mos u zemëroni, por vishni një fytyrë të mirë, por mos lejoni që të tallen.

GAFORRJA

Në dashuri ki kujdes të mos thuash gjëra për të cilat mund të pendohesh. Në punë nuk është momenti i duhur për të bërë zgjedhje të rëndësishme, më mirë ta shtyni. Shijoni këto ditë pushimi dhe pushimi, një javë e re me vështirësitë e saj është gati të nisë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 10 dhjetor 2023), jeta juaj në çift po evoluon dhe do të ndryshojë. Në punë është mirë të mos merrni vendime të nxituara.

VIRGJËRESHA

Ka ardhur koha të rikuperoni pak energji dhe ta derdhni atë në dashuri. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Shumë gjëra do rregullohen, mjafton të keni pak durim. Gjëra të reja po vijnë në punë. Ndoshta një promovim i shumëpritur.

PESHORJA

Në dashuri është më mirë të përqendroheni në të tashmen dhe të harroni të shkuarën. Në punë nuk po shkon shumë mirë, por shumë shpejt do të mund të rifitoni energjinë dhe dashurinë për punën tuaj. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses prandaj përveshni mëngët.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 10 dhjetor 2023), ki kujdes të mos biesh në dashuri me persona që tashmë janë të punësuar, nuk do të kishte kuptim. Në punë është më mirë të mos humbisni mundësitë që ju lindin. Mos e mbani këmbën në të dyja këpucët.

SHIGJETARI

Gjithçka nuk po shkon shumë mirë në dashuri, por shumë shpejt do të rikuperohet. Në punë keni shumë projekte të planifikuara dhe do të keni mundësi të bëni një hap të madh në cilësi. Ndoshta një promovim i këndshëm ose një rritje rroge. E merituat me përkushtimin dhe sakrificën tuaj.

BRICJAPI

Në dashuri është një periudhë shumë e favorshme për të takuar dikë me të cilin mund të dashuroheni. Gjithçka është në rregull në punë, ju jeni në rrugën e duhur. Përveshni mëngët dhe do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 10 dhjetor 2023), në dashuri është më mirë të mos merrni vendime të nxituara, sepse nuk jeni mendjelehtë. Në punë ka ende konfuzion dhe dëshirë për ndryshim. Shikoni përreth, nuk do të mungojnë mundësitë e mëdha për sukses. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

PESHQIT

Jeni veçanërisht melankolikë, por mos u zhytni shumë në këtë gjendje shpirtërore. Në punë vijnë gjëra të reja, mjafton të keni pak më shumë durim. Mos e fajësoni veten nëse diçka nuk shkon sipas planit, do të ketë mundësi të mëdha për sukses në çdo fushë.