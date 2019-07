Horoskopi ditor, e diel 14 korrik 2019

Njihuni me “ndjenjat” e shenjave të horoskopit për ditën e sotme;

Dashi

Mund të ndiheni krijues, artistik dhe plot ide për projekte të reja. Megjithatë, mund të keni përgjegjësi të tjera mbi supe. Në të njëjtën kohë, mendja juaj mund të jetë aq e fokusuar tek puna që bëni aktualisht. Shkruani idetë tuaja para se të largohen, pastaj përqendrohuni te detyrat që keni në dorë. Mbaroni ato dhe pastaj mund të realizoni atë që dëshironi vërtetë.

Demi

Çështjet shpirtërore mund të “pushtojnë” mendjen tuaj. Ju mund të dëshironi të zhyteni në studime dhe meditim metafizik, por puna ose përgjegjësitë familjare mund të ndërhyjnë në realizimin e këtyre dëshirave. Mos lejoni që kjo t’ju mërzisë. Në vend të kësaj, qëndroni të fokusuar në punët e zakonshme dhe përfundojini ato. Pastaj ju mund të merreni me çështjet që ju duken më shumë interesante.

Binjakët

Një mik mund të duket sikur nuk është në humor dhe nuk do të flasë për gjendjen shpirtërore. Mos e detyroni. Kjo ndoshta ka të bëjë më shumë me rrethanat e mikut tuaj sesa me ju. Është më mirë nëse vazhdoni të ndiqni synimet tuaja të çmuara. Jo vetëm që mund të zhvilloni interesat tuaja, por gjithashtu mund të frymëzoni shokun tuaj dhe ti ndryshoni humorin.

Gaforrja

Interesat profesionale mund të ndërhyjnë përkohësisht në jetën tuaj shoqërore. Kjo mund të shkaktojë një tension të vogël mes jush dhe një shoku të ngushtë ose partnerit/partneres. Miku juaj nuk ka shumë dëshirë të bisedojë me ju. Mos u shqetësoni. Shpjegoni situatën sa më mirë që mundeni dhe pastaj vazhdoni me punën tuaj.

Luani

Përgjegjësitë për punën, familjen ose të dyja mund të vonojnë përkohësisht planet për një pushim shumë të nevojshëm. Kjo mund të jetë paksa dëshpëruese, por mos lejoni që t’ju mërzisë. Kujdesuni për përgjegjësitë tuaja dhe pastaj ecni përpara me planet tuaja. Të gjitha shenjat janë se ky udhëtim është i rëndësishëm për ju dhe duhet të vazhdojë sipas planit.

Virgjëresha

Situata juaj financiare duhet të fillojë të zgjerohet tani. Besoni në veten tuaj. Mos u shqetësoni nëse dëgjoni zëra që e bëjnë të ardhmen të duket e zymtë. Kjo është ndoshta një informacion i rremë që vjen nga burime jo të besueshme. Vazhdoni të punoni drejt qëllimeve tuaja. Ndërkohë, dëgjoni thashethemet dhe gjeni fakte reale. Ju ndoshta do të zbuloni se të gjitha janë shumë larg se pretendimet e “gojëve të liga”.

Peshorja

Sot mund të duket sikur shtëpia dhe përgjegjësitë familjare po ndërhyjnë në jetën tuaj shoqërore. Mos u shqetësoni. Të gjitha shenjat tregojnë se diçka e papritur do të ndodhë në minutën e fundit që ju bën të mundur që të vazhdoni me planet tuaja. Mundohuni të kujdeseni për detyrat tuaja sa më shpejt që mundeni, që të mund të shijoni mbrëmjen.

Akrepi

Ju mund të zgjoheni duke u ndier të fortë dhe energjik, por gjatë ditës, stresi mund t’ju bëjë të ndiheni të lodhur. Kini kujdes. Ju mund të shqetësoheni për të tjerët. Kjo nuk do të ndodhë në qoftë se ju shmangni “zjarrin” që keni brenda vetes. Ruani qetësinë dhe marrëdhëniet tuaja me të tjerët do të shkëlqejnë gjatë gjithë ditës.

Shigjetari

Një mungesë e përkohshme e parave mund të ndërhyjë në projekte krijuese ose në aftësinë tuaj për t’u argëtuar. Ju mund të keni një komunikim të ftohtë nga një mik i ngushtë ose partneri/partnerja. Mos e vini re. Kjo ndoshta lidhet më shumë me gjendjen e përgjithshme të personit sesa me çdo gjë që ju keni thënë apo bërë. Ai/ajo do të kthehet në normale brenda pak ditësh.

Bricjapi

Nëse kaloni ditën në shtëpi, muret mund të duket sikur do ju “mbysin”. Mungesa e energjisë mund t’ju dëmtojë. Kjo është një ditë e mirë për të bërë pak stërvitje. Bëni një shëtitje, ngisni një biçikletë, ose vraponi. Kjo do të nxjerrë jashtë të gjithë zemërimin që keni duke krijuar më shumë energji fizike.

Ujori

Sot mund të prisni një letër ose një thirrje nga një mik i ngushtë ose partner dashurie. Vonesa mund të shkaktojë një ndjenjë të fuqishme. Mos lejoni që kjo të prishë ditën tuaj. Komunikimi do të vijë, dhe nëse jo sot, atëherë brenda pak ditësh. Ndërkohë, kjo është një kohë e mrekullueshme për të provuar dorën tuaj në shkrim ose muzikë. Jini kreativ ndërsa prisni.

Peshqit

Aftësitë ose talentet që përdorni zakonisht për të përmbushur qëllimet tuaja, mund të duket sikur janë bllokuar. Kjo mund të shkaktojë një ndjenjë zhgënjimi nëse e lejoni, por nuk duhet të bini në këtë kurth. Nëse nuk mund të motivoheni, përqendrohuni në diçka tjetër, ndoshta një aktivitet që nuk e keni provuar më parë.