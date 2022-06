​Homazhet për Nishanin, Meta dhe Osmani nderojnë ish-presidentin

I pari i zhvilloi homazhet Presidenti i Republikës, Ilir Meta, i shoqëruar nga vajza e tij, Bora Meta.

Po ashtu, homazhe në nderim të ish-presidentit bëri edhe presidentja Vjosa Osmani.

Kurse pak më parë homazhe bëri edhe një delegacion i Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Të pranishëm në homazhe janë politikanë, miq dhe qytetarë, të cilët shprehin homazhet e tyre në nderim të ish-presidentit, Bujar Nishani.

Në sallën “Skënderbeu” në Presidencë edhe dje u zhvilluan homazhe në nderim të ish-presidentit Bujar Nishani.

Këshilli i Ministrave e shpalli ditën e sotme ditë zie kombëtare, në nderim të ish-presidentit Nishani. Gjithashtu në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike është ulur sot flamuri kombëtar në gjysmështizë.

Pas orës 12.00 arkemorti me trupin e Presidentit Nishani, i shoqëruar nga kortezhi mortor do të shkojë në këmbë deri të Ura e Lanës, pastaj do të niset drejt varrezave të Sharrës, ku do të zhvillohet ceremonia e varrimit.

Ish-presidenti Bujar Nishani vuante nga pneumonia bilaterale me insuficience respiratore, si pasojë e komplikacioneve të shkaktuara nga COVID-19.