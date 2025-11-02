Homazhet për Fatos Nanon, kryeministri Rama mbërrin në ceremoni i shoqëruar nga bashkëshortja

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbërritur në ceremoninë mortore që po mbahet në nder të liderit historik të PS-së, Fatos Nano. Kryeministri Rama shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Linda Rama. Rama gjithashtu do të mbajë dhe një fjalë përmbyllëse si kryeministër i vendit, por mbi të gjitha si pasues i Fatos Nanos në krye të Partisë Socialiste.

Lajme

02/11/2025 12:17

