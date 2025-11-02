Homazhet për Fatos Nanon: Bashkëshortja s’mund t’i mbajë lotët

Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano, vdiq në moshën 73 vjeçare. Ai humbi betejën me një sëmundje dhe ndërrojë jetë në spital më 31 tetor, ku ishte i shtrirë për trajtim. Në nderim të ish-kryesocialistit po zhvillohen homazhe. Në këtë ceremoni, janë shfaqur momente prekëse e të dhimbshme. Xhoana Nano, bashkëshortja e ish-kryeministrit shqiptar nuk mund…

02/11/2025 11:19

Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano, vdiq në moshën 73 vjeçare.

Ai humbi betejën me një sëmundje dhe ndërrojë jetë në spital më 31 tetor, ku ishte i shtrirë për trajtim.

Në nderim të ish-kryesocialistit po zhvillohen homazhe.

Në këtë ceremoni, janë shfaqur momente prekëse e të dhimbshme.

Xhoana Nano, bashkëshortja e ish-kryeministrit shqiptar nuk mund t’i mbajë lotët duke shprehur dhimbjen dhe mërzinë e madhe për humbjen e burrit.

Disa momente nga homazhet janë publikuar nga mediat.

Në nderim të Fatos Nanos, shumë qytetarë bënë homazhe e po ashtu edhe figura të njohura të politikës shqiptare.

