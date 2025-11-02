Homazhet për Fatos Nanon: Bashkëshortja s’mund t’i mbajë lotët
Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano, vdiq në moshën 73 vjeçare.
Ai humbi betejën me një sëmundje dhe ndërrojë jetë në spital më 31 tetor, ku ishte i shtrirë për trajtim.
Në nderim të ish-kryesocialistit po zhvillohen homazhe.
Në këtë ceremoni, janë shfaqur momente prekëse e të dhimbshme.
Xhoana Nano, bashkëshortja e ish-kryeministrit shqiptar nuk mund t’i mbajë lotët duke shprehur dhimbjen dhe mërzinë e madhe për humbjen e burrit.
Disa momente nga homazhet janë publikuar nga mediat.
Në nderim të Fatos Nanos, shumë qytetarë bënë homazhe e po ashtu edhe figura të njohura të politikës shqiptare.