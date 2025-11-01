Homazhe në nder të 36-vjetorit të rënies së heronjve Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu

Me rastin e 36-vjetorit të rënies heroike të Heronjve të Kombit, Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, më 2 nëntor 2025 (e diel) do të mbahen homazhe për të nderuar jetën dhe veprën e tyre. Sipas njoftimit të Këshillit Organizativ, ceremonia do të nisë në orën 12:00 me homazhe në Varrezat e Dëshmorëve në lagjen Velania…

Lajme

01/11/2025 10:13

Me rastin e 36-vjetorit të rënies heroike të Heronjve të Kombit, Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, më 2 nëntor 2025 (e diel) do të mbahen homazhe për të nderuar jetën dhe veprën e tyre.

Sipas njoftimit të Këshillit Organizativ, ceremonia do të nisë në orën 12:00 me homazhe në Varrezat e Dëshmorëve në lagjen Velania të Prishtinës, te varret e heronjve Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, raporton lajmi.net

Ndërsa në orën 13:00, do të zhvillohen homazhe edhe në vendin e rënies së tyre, në Bregun e Diellit në Prishtinë.

Këshilli Organizativ ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në këto aktivitete përkujtimore, duke theksuar se kujtimi dhe sakrifica e tyre mbeten përjetësisht të gdhendura në historinë e Kosovës./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2025

Ish-ambasadori holandez: Mungesa e Qeverisë së re ka dëmtuar imazhin e...

November 1, 2025

Ramadani: Dëmtimi i vendpunishtes së urës për këmbësor mbrëmë në Mitrovicë,...

November 1, 2025

Pronari i kompanisë: Dëmet nga uji në urën e re të...

Lajme të fundit

Ish-ambasadori holandez: Mungesa e Qeverisë së re ka...

Ramadani: Dëmtimi i vendpunishtes së urës për këmbësor...

Pronari i kompanisë: Dëmet nga uji në urën...

Rrjedhja e madhe e ujit në vendpunishte te...