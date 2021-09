Holanda fiton me ‘poker’ ndaj Malit të Zi

Golin hapës për ‘tulipanët’ e shënoi Memphis Depay nga pika e penalltisë në minutën e 38-të, gol me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Në pjesën e dytë, holandezët realizuan edhe tre gola të tjerë.

Depay shënoi golin e tij të dytë në minutën e 62-të, gjersa Wijnaldum (70′) e Cody Gakpo (76′) realizuan golat final për të mbyllur ndeshjen me rezultat të përgjithshëm 4-0.

Në grupin B tashmë është duke u zhvilluar një luftë për vendin e parë, teksa Turqia prin me 11 pikë të mbledhura, Holanda pozicionohet e dyta me 10 pikë të mbledhura, aq sa ka edhe Norvegjia. /Lajmi.net

