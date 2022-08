Hoffenheim shumë afër nënshkrimit me Angelino Skuadra e Hoffenheimit është shumë afër nënshkrimit me mbrojtësin anësor të Hoffenheimit, Angelino. Mbrojtësi është i vendosur që të ndërrojë ambient në këtë verë dhe është pikërisht Hoffenheimi favorit për të nënshkruar me të, transmeton lajmi.net. Lojtari pati edhe disa kërkesa nga Premier League, por largimi nga Gjermania duket se nuk po i leverdisë. Angelino…