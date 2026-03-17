Hodhën një granatë dore në oborrin e një shtëpie në Vushtrri, Policia arreston dy të dyshuar

Policia e Kosovës, ka njoftuar se sot ka arritur të identifikoj dhe arrestoj dy persona. Ata dyshohet se kanë kryer veprën penale “shkaktim i rrezikut të përgjithshëm dhe armëmbajtje pa leje”, shkruan lajmi.net. “Arrestimi i dy të dyshuarave është bërë mbi dyshimin e arsyeshëm dhe provave materiale të siguruara  se të njëjtit me datën 27…

17/03/2026 18:24

Policia e Kosovës, ka njoftuar se sot ka arritur të identifikoj dhe arrestoj dy persona.

Ata dyshohet se kanë kryer veprën penale “shkaktim i rrezikut të përgjithshëm dhe armëmbajtje pa leje”, shkruan lajmi.net.

“Arrestimi i dy të dyshuarave është bërë mbi dyshimin e arsyeshëm dhe provave materiale të siguruara  se të njëjtit me datën 27 shkurt 2026, në oborrin e një shtëpie në Vushtrri, kanë hedhur një mjet shpërthyes (granat dore ) ku përveç dëmeve materiale nuk kishte dëme tjera”, ka njoftuar Policia.

Dy të dyshuarit të moshës 24 dhe 25 vjear, pas intervistimit janë ndaluar për 48 orë. /Lajmi.net/

Njoftimi i plotë:

