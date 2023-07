Hitet që do t’i këndojë Ricky Martin në Tiranë Më datë 20 korrik, këngëtari latino- amerikan me famë botërore, Ricky Martin vjen në Tiranë në një mbrëmje të paharrueshme. Tingujt e nxehtë të muzikës latine të luajtur nga orkestra e TKOBAP, nën dirigjimin e maestro Jacopo Sipari do të shkrihen me zërin fantastik të Ricky Martin në një performancë live. Sheshi “Skënderbej” është gati…