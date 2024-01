Historike: Xhaferi më 28 janar votohet për kryeministër të Maqedonisë së Veriut

Në Maqedoninë e Veriut, më 28 janar, parlamenti i këtij shteti, pritet të hedhë në votim formimin e qeverisë së drejtuar për herë të parë në historinë e vendit, nga një kryeministër shqiptar.

Kryetari aktual i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, është i propozuar për kryeministër teknik nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti në koalicion qeveritar me LSDM-në.

Kjo bazuar në marrëveshjen e koalicionit mes dy partive që në 100-ditëshin e fundit të mandatit qeverisës, kryeministri të jetë shqiptar.

Nga ana tjetër, VMRO, parti maqedonase në opozitë, deklaroi se do t’i propozojë ministrat dhe zëvendësministrat, por nuk do të votojë pro qeverisë me kryeministër Talat Xhaferin.