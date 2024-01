Historike: Të dielën Talat Xhaferi votohet si kryeministër i Maqedonisë së Veriut

Qeveria teknike me kryeministër shqiptar në RMV, sot shpallen emrat e ministrave

Kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, deklaroi sot se nesër është dita D për dorëheqjen e tij dhe të kryeministrit Dimitar Kovaçevski, e rrjedhimisht edhe e gjithë qeverisë, përcjell KlanM.

Gjatë konferencës me gazetarët, Xhaferi sqaroi se pas një takimi konsultativ që ka zhvilluar me kryeministrin aktual, kanë përcaktuam terminët për zbatimin e kësaj procedure së zgjedhjes së qeverisë teknike.

“Vendimi ishte që gjatë ditës së nesërme të fillojë procedura me dhënien e dorëheqjes së Qeverisë, raportimi deri te kryetari i shtetit se qeveria është në dorëheqje, pason dorëheqja e Kryetarit të Kuvendit nga detyra, me çka hapet rruga që në seancën e parë të radhës e cila është konvokuar për më 26 janar, të mund të konstatohet dorëheqja e qeverisë aktuale, të konstatohet dorëheqja e kryetarit të parlamentit”, tha Xhaferi.

Më pas siç sqaroi Xhaferi, në të njëjtën seancë të plotësohet rendi i ditës, ku si pikë e parë do të jetë zgjedhja e kryetarit të ri të Parlamentit dhe në të njëjtën ditë, kryetari i shteti me propozim të shumicës parlamentare, do t’i ndajë mandatin mandatarit të ardhshëm.

“Supozoj se i 27-ti është koha kur mandatari duhet të dorëzojë propozim-programin dhe propozim-përbërjen e qeverisë deri te Parlamenti dhe me atë hapet rruga që me 28 janar, që korrespondon me ditën e 100-të para ditës së zgjedhjeve, të mbajmë dy seanca parlamentare, e para në të cilën do të zgjidhet qeveria dhe e dyta në të cilën, në bazë të asaj që me zgjedhjen e qeverisë ndërpritet mandati i deputetit gjegjësisht mandatarit ose kryeministrit teknik të zgjedhur në atë seancë, informohet KSHZ-ja se deputetit i është ndërprerë mandati, KSHZ-ja deri në parlament raporton për pranimin e kandidatit e ardhshëm”, tha Xhaferi.

Në të njëjtën ditë, kryeministri teknik propozon para Kuvendit listën e ministrave dhe zëvendësministrave plotësues dhe ato janë dy pikat për të cilat do të duhet në të njëjtën ditë më 28, pas zgjedhjes së qeverisë, të konvokohet seancë e re parlamentare në të cilën pika e parë do të jetë verifikimi i mandatit të deputetit që pason pas kryeministrit teknik dhe pika e dytë zgjedhja e zëvendësministrave.

Kryeministër teknik sipas marrëveshjes politike, do të jetë Talat Xhaferi, ndërsa për kryeparlamentar pritet të zgjidhet Jovan Mitrevski nga LSDM. /KlanMacedonia