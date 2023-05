Historike, Struga shpallet kampione e Maqedonisë për herë të parë

Struga Trim Lum shpallet kampione e Maqedonisë për herë të parë në histori.

Titullin e kampionit e siguruan dy xhiro para fundit të sezonit, kjo falë fitores 3:0 përballë Sileksit, por edhe disfatës së Shkëndijës në Çair përballë FC Shkupit.

Besart Ibraimi shënoi golin e parë të takimit fundin e pjesës së parë, shkruan lajmi.net.

Pjesa e dytë nisi me një gol të hershëm nga Bunjamin Shabani, që doli të jetë i saktë nga pika e bardhë në minutën e 47;, ndërsa i njëjti në minutën e 78′ shënoi edhe golin e dytë personal dhe të tretin për Struga Trim Lum, që në këtë mënyrë regjistroi një ndër fitoret më të ëmbla që do të mbahet mend gjatë kohë dhe do të shkruhet me germa të arta.

Festa filloi menjëherë pas fërshëllimës së fundit të arbitrit kryesor, pavarësisht se në Çair ende nuk kishte përfunduar ndeshja midis dy rivalëve tanë për titull, FC Shkupit dhe Shkëndijës./Lajmi.net/