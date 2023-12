Historike: Nga 28 janari në Maqedoni të Veriut kryeministër do të jetë Talat Xhaferi Në Maqedoni të Veriut, viti i ardhshëm do të ketë edhe ndryshimin e parë në Qeverinë e këtij vendi. Për herë të parë në histori, Qeveria e këtij vendi do të udhëhiqet nga një shqiptar, shkruan lajmi.net. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar Bujar Osmani, ministër i Jashtëm i këtij shteti. Ai tregoi se fundi…