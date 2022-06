“Historike”, Kurti jep përshtypjet e para të vizitës së Scholzit në Kosovë

Ai këto deklarime i dha me anë të një postimi në ‘Facebook’, duke e cilësuar këtë vizitë si dëshmi të marrëdhënieve të mira ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë.

“Vizita e sotme e kancelarit gjerman ishte historike. Përveçse e para e tillë që nga shpallja e pavarësisë, ishte dëshmi e marrëdhënieve tona të forta si dy vende partnere dhe aleate për njëra-tjetrën, të lidhura me vlera të përbashkëta të lirisë dhe demokracisë, në një moment përcaktues për rajonin dhe kontinentin tonë”, shkroi ndër të tjera Kurti në ‘Facebook’.

Kurti përgjatë konferencës së përbashkët me Scholzin pas takimit që pati me të, njoftoi se Kosova do të aplikojë që të bëhet vend kandidat në Bashkimin Europian. Po ashtu, kreu i qeverisë kërkoi njohjen e pesë shteteve mos-njohëse, si dhe njohjen reciproke si rezultat i marrëveshjes finale Kosovë-Serbi.

Në anën tjetër, kancelari gjerman kërkoi liberalizimin e menjëhershëm të vizave për kosovarët. Shefi i qeverisë federale gjermane, më tej, tha se Gjermania i jep prioritet të madh Procesit të Berlinit në vend të “Ballkanit të Hapur”.