HISTORIKE – Kosova siguron fazën e “Play-off” për kualifikime në Botëror
Kosova sonte ka shënuar fitore historike kundër Sllovenisë.
“Dardanët” kanë shënuar fitore me rezultat 2:0, transmeton lajmi.net.
Golin e parë e shënoi Fisnik Asllani në minutën e 6-të.
Kurse, në minutën e 64-të, mbrojtësi i Sllovenisë, Karnicnik shënoi auto-gol, duke e bërë rezultatin 0:2.
Nga minuta e 54-të, Sllovenia mbeti me një futbollist më pak në fushë, pasi Stojanovic u ndëshkua me kartonin e dyt të verdhë.
Me këtë fitore, Kosova e siguron matematikisht pozitën e dytë në grup, duke i bërë 10 pikë, 7 më shumë se Sllovenia që është e treta.
Kosova do të jetë në fazën “Play-Off” për kualifikime në Botërorin e vitit të ardhshëm.
Të martën, Kosova do të luaj ndeshjen e fundit në grup kundër vendit të parë, Zvicrës.
Zvicra ka 3 pikë më shumë se Kosova.
Edhe nëse fiton Kosova të martën, Zvicra ka një golaverazh me diferencë tejet të madhe, krahasuar me “Dardanët”, gjë që e bën tejet të vështirë që të sigurohet vendi i parë.
Me 20 nëntor do të hidhet shorti për fazën “Play Off”./lajmi.net/