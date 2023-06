Historike, Genc Nuza me shokë referojnë ndeshjen para-kualifikuese të Euro 2024 Gjyqtarët nga Kosova do të jenë kryesorët në ndeshjen mes Finlandës dhe San Marinos, e cila zhvillohet të hënën më 19 qershor. Genc Nuza me shokët e tij, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (asistentët) dhe gjyqtar i katërt Visar Kastrati, do ta gjykojnë takimin e vlefshëm për fazën para-kualifikim në Euro 2024, shkruan Lajmi.net Ndeshja mes…