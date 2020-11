Historia prekëse e gruas, të cilën burri e la para spitalit

Një fotografi e vjetër dhe pranimi i plakës në karrocë në fund dhanë përgjigje mbi fatin e gruas së zhdukur para 42 viteve. Detektivët i kishin hyrë në gjurmë gruas 78 vjeçe të sëmurë nga demincia e cila ishte zhdukur në vitin 1975, ndërsa konstatimi i identitetit të saj u bë me ndihmën e fotografisë së saj të para dyzet viteve.

Florence “Flora” Harris-in për herë të fundit e kishte parë bashkëshorti i saj Robert Stevens natën e 3 gushtit 1975. Ai e kishte dërguar te mjeku në spitalin e Monticellit, shteti i Nju Jorkut, atëherë vend i popullarizuar turistik.

Kur pas dy orëve kishte ardhur ta marrë, Flora nuk ishe më aty. Prej asaj nata fati i atëherë 36 vjeçares Florence Harris mbetet i panjohur, deri në muajin e kaluar kur ishte gjetur në shtëpinë e pleqve në Masaçusets.

Hetuesit i kishin hyrë në gjurmë pasi kishin gjetur mbetjet mortore të një gruaje e cila i përgjigjej përshkrimit të saj. Duke menduar se fjala është për te, filluan të kontaktojnë anëtarët e familjes së saj, por më pas kanë zbuluar se dikush po e përdorë numrin e saj të sigurimit social në shtëpinë e pleqve CareOne në Lowell, transmeton Lajmi.net.

Kur arritëm atje, e kryem testin ADN dhe vërtetuam se vërtetë bëhet fjalë për Harris. Kur i treguam fotografinë e vjetër, menjëherë pëshpëriti: “Unë”. Kur i kishin treguar fotografinë e bashkëshortit, ka thënë “Robert”. Por kur e ka parë fotografinë e hotelit Concord kishte qenë shumë e shqetësuar.

Aty ajo kishte punuar disa vite gjatë verës. Ka thënë: “Wow” dhe nuk ka dashur ta lëshojë fotografinë, ka deklaruar hetuesi Rich Morgan. Edhe pse Forence Harris më në fund u gjet, rasti nuk u zgjidh deri në fund. Ajo lëngon nga demencia dhe nuk mund të zbulojë se çfarë ka bërë gjatë këtyre 42 viteve dhe përse është zhdukur.

Pasi bashkëshorti i saj tashmë ka vde.kur, dhe shumica e njerëzve të cilët i ka njohur gjithashtu më nuk janë gjallë, misteri me siguri se nuk do të zgjidhet. Gjithashtu kompleksi hotelier The Concord është mbyllur në vitin 1998, ndërsa spitali ku e kishte dërguar burri tani është një ndërtesë e braktisur.

Kjo nuk do të thotë se mungojnë spekulimet për fatin e saj. “Të jem i sinqertë, nuk mendoj se ajo ka dashur ndonjëherë të gjendet”, ka thënë Festus Mbuva i cili u kujdes për Harris për dhjetë vite. “Mund të supozohet se në të kaluarën e saj ka ndodhur diçka ku ajo nuk ka dashur të merr pjesë”.

Autoritetet thonë se në afërsi të spitalit ishte një stacion i autobusëve, dhe ka mundur të hyjë në ndonjë autobus në vend se të shkojë në spital. Menjëherë para zhdukjes, ajo e kishte marrë rrogën, e ndoshta edhe bakshishet, ka thënë hetuesi Morgan. Festus Mbuva zbulon se ajo i ka treguar se ka qenë në martesë të keqe dhe se burri e ka keqtrajtuar. Është rritur në Yonkers, ka qenë floktare dhe njëra nga mijëra adhuruesve të muzikës rok të cilët në vitin 1969 kishin marrë pjesë në Woodstock’un legjendar. /Lajmi.net