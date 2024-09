Hiqen vizat për serbët e Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë

Në Strasburg sot është nënshkruar vendimi që iu jep të drejtë udhëtimi pa viza në Zonën Schengen serbëve të Kosovës të cilët janë të pajisur me pasaporta të njohura si “Koordinacija”.

Dekreti është nënshkruar nga presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola dhe ministri Hungarez për Çështje Evropiane, Janos Boka, pasi Hungaria është duke kryesuar me Këshillin Evropian.

Vendimi do të hyjë në fuqi 20 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të BE-së, shkruan KoSSev.

Si rezultat i këtij vendimi, serbët e Kosovës të pajisur me pasaporta “Koordinacija” nga mesi i tetorit të këtij viti do të mund të udhëtojnë në Zonën Schengen njëjtë sikurse të gjithë qytetarët e tjerë që janë të pajisur me dokumente të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës.

Sot ky vendim është konfirmuar me nënshkrim në ndërtesën e Parlamentit Evropian.