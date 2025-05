Hiqen kontrollet kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës Rikthehet marrëveshja mes Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, e cila parashikon lehtësimin e procedurave kufitare për veturat me targa të të dy shteteve. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, nga sot nuk do të kryhen kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar. Udhëtarët që e frekuentojnë këtë pikë-kalimi me Shqipërinë në…