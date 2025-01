Hillit i përfundon mandati si ambasador i SHBA-së në Serbi Diplomati amerikan Christopher Hill po përfundon një tjetër mision të tij në Ballkan – këtë herë mandati i tij si ambasador në Beograd po përfundon. Derisa mbresat nga takimet e lamtumirës me zyrtarë të lartë të Serbisë dhe mandati i diplomatit me përvojë po përfundon, tashmë po diskutohet se kush do ta zërë vendin e…