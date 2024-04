Hillary Clinton do të jetë folëse në Forumin për Gratë, Paqen dhe Sigurinë

Osmani tha se Clinton do të jetë folëse në Forumin për Gratë, Paqen dhe Sigurinë.

“Kemi nderin e madh që ta kemi Sekretaren e 67-të të ShBA-së, Hillary Clinton, e cila do të na drejtohet neve në Forumin për Gratë, Paqen dhe Sigurinë 2024”, shkroi Osmani.

Clinton do të flasë në këtë forumin përmes një videomesazhi.

Truly honored to have you address the WPS Forum, Secretary @HillaryClinton! 🇽🇰🇺🇸 https://t.co/6AmxFvQWRb

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) April 12, 2024