Hill vazhdon me diplomaci: Në Serbi ju thotë se Escobari në Prishtinë u tregua i rreptë

Ambasadori i ShBA-së në Serbi, Christopher Hill, ka thënë se ndalimi i përdorimit të dinarit në Kosovë është problem i madh i aktualitetit.

Ai në një intervistë për Euroneës.rs ka thënë se kjo çështje është e nevojshme të zgjidhet.

“Janë disa problem e që duhet zgjidhur, dhe çështja e ndalimit të përdorimit të dinarit është me freskëta dhe ndoshta më e vështira. Sidoqoftë, çështja fondamentale që duhet të zgjidhet dhe për të cilën është pajtuar në të kaluarën është Asociacioni i Komunave Serbe”, ka thënë Hill, transmeton KlanKosova.tv.

“I dërguari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar, ishte në Kosovë dhe përçoi porosi të rrepta dhe të qarta tek lidershipi i Kosovës”.

Hill thotë se me themelimin e Asociacionit do të zgjidheshin edhe problemet tjera përveç dinarit, si ai i strukturave paralele.

“Pyetja është vetëm kur, jo nëse do të themelohet. Logjika është shumë e qartë, të dyja palët janë pajtuar për këtë dhe kjo është ajo që BE dëshiron që të bëhet realitet. Shpresoj që do të bëhet diçka rreth kësaj” .