Hill: Thaçi më tha që nëse pranon marrëveshje pa pavarësi do të vritej
Christopher Hill duke folur për negociatat e Marrëveshjes së Rambujesë, tha se Hashim Thaçi nuk e pranoi dokumentin e propozuar ku nuk e kishte fjalën pavarësi.
Christopher Hill duke folur për negociatat e Marrëveshjes së Rambujesë, tha se Hashim Thaçi nuk e pranoi dokumentin e propozuar ku nuk e kishte fjalën pavarësi.
“Jo nuk e pranoi. Ai tregoi se shfaq simpati për atë se çfarë po bënim, e kuptoi argumentimin e asaj se çfarë po bënim, do të thotë se nuk mund të jepej një propozim që funksionon vetëm për njërën palë, por shqetësimi i tij ishte se nuk ishte në gjendje, në pozitë që të pranonte një propozim që nuk e kishte fjalën pavarësi në terma të qartë”, tha Hill.
Përveç kësaj, Hill tregoi se Thaçi kishte treguar se në rast që do pranonte një gjë të tillë, sapo të kthehej në Kosovë do të vritej.
“Ai tha se po të kthehej në Kosovë duke e pranuar propozimin që nuk përfshinte pavarësinë e Kosovës, ai do të vritej”, deklaroi Hill.
Dëshmitari theksoi se nuk e ka pyetur se nga kush edhe si, por vetëm e dn se nuk ishte në gjendje që t’i thoshte po këtij propozimi.
Sipas Hill, delegacioni shqiptar i Kosovës përbehej nga tri grupe. Në grupin e parë ishin anëtarët e LDK-së, të udhëhequr nga Ibrahim Rugova. Sipas tij, ky grup e kishte më shumë një rol pasiv.
“(Rugova) Nuk ishte pjesëmarrës aktiv, nuk fliste shumë gjë që në prisnim”, tha Hill.
Pas kësaj, ai e quan grup më aktiv atë të UÇK-së dhe se sipas tiij nuk mund të thotë për njërin se ishte më i spikatur se tjetri.
“Ata ishin aktiv bashkërisht në mënyrë kolektive. Nuk mund të them që njeri prej tyre ishte më i spikatur se tjetri”, tha Hill.
Përveç kësaj, Hill deklaroi se kishin edhe intelektualët e pavarur. Sipas tij, në këtë grup kishte persona që kuptonin në mënyrë të mirëfillt duke marrë shembull, Blerim Shalën, Rexhep Qosjen etj.
Kur u pyet se kush ishte kryetar i delegacionit, ai tha se mendon se ishte Rugova si më i vjetri, pastaj Rexhep Qosja e në krahun e UÇK-së ishte emri i Hashim Thaçit për të cilin kishin dijeni.
Hill tha se ky grup funksioni mirë në këto negociata për Marrëveshjen e Rambujesë.
“Ne, nuk iu jemi referuar njerëzve asnjëherë si kryesues të delegacionit sepse mendonim se thjesht do i përkeqësonte problemet dhe do i bënte më të ashpra”, tha Hill.
Por si erdhi deri tek nënshkrimi i Marrëveshjes, Hill tha se Veton Surroi e përkrahi dokumentin dhe tha se do të shkojnë t’ia prezantojnë popullit të Kosovës.
Sipas dëshmitarit, kjo edhe ndodhi dhe ky delegacion u kthye pas tre jave për të nënshkruar e që u nënshkrua nga përfaqësuesit e këtyre tri grupeve duke përfshirë edhe Surroin. Përveç kësaj, dëshmitari tha se nuk ka dijeni se kujt konkretisht iu prezantua dokumenti në Kosovë.
Christopher Hill pritet të vazhdojë dëshminë nesër. Dëshmia e tij është paraparë të zgjasë pesë ditë.