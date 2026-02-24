Hill: Shkova në Hagë për të dëshmuar – Thaçi nuk është i përfshirë në krime, s’ka asnjë rast konkret

Ambasadori Christopher Hill ka treguar përshtypjet e tij për UÇK-në, Hashim Thaçi dhe procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë. Ai, në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu, ka thënë se prokuroria ka synuar të vërtetojë përgjegjësinë komanduese dhe ta bëjë Thaçin përgjegjës për çdo krim që mund të ketë ndodhur në Kosovë. “Asnjëherë nuk…

Lajme

24/02/2026 23:35

Ambasadori Christopher Hill ka treguar përshtypjet e tij për UÇK-në, Hashim Thaçi dhe procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë.

Ai, në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu, ka thënë se prokuroria ka synuar të vërtetojë përgjegjësinë komanduese dhe ta bëjë Thaçin përgjegjës për çdo krim që mund të ketë ndodhur në Kosovë.

“Asnjëherë nuk pashë një shembull të tillë. Unë nuk jam në dijeni të asnjë rasti të tillë kundër Thaçit. Nuk ka asnjë rast konkret kundër Thaçit. Prandaj ndjeva se duhet të shkoja në Hagë dhe të rrëfeja se çfarë dija. Po ju them se nuk kam njohuri për asnjë krim të kryer nga z. Thaçi dhe prandaj shkova”, tha Hill.

Artikuj të ngjashëm

February 24, 2026

Tahiri: Ne e kemi kandidatin – Ramush Haradinaj i përmbush të...

February 24, 2026

Rizvanolli në Washington: Partneritet transatlantik për siguri energjetike dhe pavarësi nga...

February 24, 2026

​Konjufca në krye të dialogut me Serbinë, pritje për qasje të...

February 24, 2026

Stuhia e dëborës godet SHBA-në, mijëra persona pa energji, anulohen mbi...

February 24, 2026

Katër vjet luftë – ukrainasit mbeten të palëkundur

February 24, 2026

Italia po heton zhdukjen e pjesëve të një avioni ushtarak me...

Lajme të fundit

Tahiri: Ne e kemi kandidatin – Ramush Haradinaj...

Rizvanolli në Washington: Partneritet transatlantik për siguri energjetike...

​Konjufca në krye të dialogut me Serbinë, pritje...

E dhimbshme: Një i ri nga Kosova humb jetën në vendin e punës në Slloveni