Hill: Shkova në Hagë për të dëshmuar – Thaçi nuk është i përfshirë në krime, s’ka asnjë rast konkret
Ambasadori Christopher Hill ka treguar përshtypjet e tij për UÇK-në, Hashim Thaçi dhe procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë.
Ai, në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu, ka thënë se prokuroria ka synuar të vërtetojë përgjegjësinë komanduese dhe ta bëjë Thaçin përgjegjës për çdo krim që mund të ketë ndodhur në Kosovë.
“Asnjëherë nuk pashë një shembull të tillë. Unë nuk jam në dijeni të asnjë rasti të tillë kundër Thaçit. Nuk ka asnjë rast konkret kundër Thaçit. Prandaj ndjeva se duhet të shkoja në Hagë dhe të rrëfeja se çfarë dija. Po ju them se nuk kam njohuri për asnjë krim të kryer nga z. Thaçi dhe prandaj shkova”, tha Hill.