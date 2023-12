Hill: SHBA-të presin me padurim bashkëpunimin e vazhdueshëm me Qeverinë e Serbisë Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Christopher Hill, tha se qeveria amerikane pret vazhdimin e bashkëpunimit me Qeverinë e Serbisë për çështje me interes të përbashkët. Më tutje ai ka shtuar se mangësitë e vërejtura nga vëzhguesit ndërkombëtarë gjatë zgjedhjeve duhet të zgjidhen përmes institucioneve. “Ka ende shumë gjëra që Serbia duhet të arrijë…