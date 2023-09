Hill: ShBA-të mbështesin Asociacionin sepse serbët duhet të dinë si do të jetë jeta e tyre

Hill tha se komuniteti serb në Kosovë duhet të dijë se si do të jetë jeta e tyre.

“Ata duhet të shohin se si do të duket e ardhmja e tyre. Prandaj SHBA-të e mbështesin fuqimisht Asociacionin. Nga pikëpamja e Kosovës, kur shikojnë dekadat e fundit, ata shohin se u duhet një bazë më e madhe ndërkombëtare dhe kërkojnë që negociatat përfundojnë në një situatë ku ata mund t’i bashkohen strukturave evropiane. Të dyja palët duan diçka që mund të bëhet. Të dyja palët mund të mësojnë shumë nga përvoja e Lajcak dhe Escobar. Ne jemi shumë krenarë që i ndihmojmë ata për këtë. Ne nuk jemi në në fund të procesit, jemi diku në mes. Ndoshta jemi ngecur pak në baltë, por po ecim përpara. Unë nuk do ta refuzoja optimizmin si një mënyrë për t’i parë gjërat. Nuk shoh arsye për pesimizëm”, tha Hill, duke shtuar se nuk pajtohet me deklaratën se shqiptarët në Kosovë janë të gatshëm të përmbushin gjithçka nëse SHBA-ja vërtet dëshiron diçka dhe se për këtë mjafton një telefonatë.

Hil tha se kjo është një periudhë vendimtare për Serbinë

“Ne nuk mbështesim asnjë media. Ajo që ne bëjmë është të mbështesim atë që njerëzit thonë në situata të caktuara. Ky është një vit shumë traumatik për Serbinë me ato vrasje dhe të shtëna të tmerrshme në fillim të majit. Fatkeqësisht, ne kemi shumë gjëra në SHBA dhe e di që nuk ishte një tronditje e vogël dhe e kuptoj që kjo është një periudhë e ngarkuar. Gjithashtu, kjo është një periudhë vendimtare për Serbinë. Mendoj se ka mundësi të mëdha që Serbia të sjellë disa ndryshime thelbësore”, tha Hill në Dnevnik Nova S.

Sipas tij, një nga ato ndryshime, për mendimin tim, është një kthesë e treguar qartë drejt Perëndimit

“Kushdo që e mbështet atë kthesë drejt Perëndimit është dikush që merr mbështetjen tonë për këtë ide. Nuk po them se nuk ka pyetje se sa e sinqertë është kjo mbështetje, nëse mund të tërhiqet. Të gjitha këto janë pyetje të hapura. Por ne komentojmë dhe shohim se çfarë thonë njerëzit në këtë situatë të veçantë. Mendoj se është koha që Serbia ta bëjë këtë, të kuptojë se e ardhmja e saj, madje edhe e kaluara, është me Perëndimin. Pra, ne e mbështesim atë kthesë. Më duhet të shtoj se Serbia është një shoqëri disi e ndarë në këtë kuptim, por mendoj se ky është një moment i rëndësishëm dhe vendimtar për Serbinë dhe se duhet të përfshihen të gjithë, ne kemi nevojë për të gjithë njerëzit për këtë”, tha Christopher Hill.