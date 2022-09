Hill: SHBA-ja dhe BE-ja nuk kanë qenë kurrë më afër, puna vazhdon

Pas këtij takimi, Chrisopher Hill, ambasador i SHBA-ve në Beograd, ka thënë se, SHBA-ja dhe BE-ja nuk kanë qenë kurrë më afër, shkruan lajmi.net.

Po ashtu Hill, ka shtuar se ata ndajnë të njëjtin vizion për të ardhmen evropiane të Serbisë.

“SHBA-ja dhe BE-ja nuk kanë qenë kurrë më afër dhe të gjithë ndajmë të njëjtin vizion për të ardhmen evropiane të Serbisë. do arrijmë atje. Tani për tani, siç i pëlqen të thotë Gabe, puna vazhdon”, ka thënë Hill. /Lajmi.net/

The U.S. and the EU have never been closer and we all share the same vision for Serbia’s European future. We’ll get there. For now, as Gabe likes to say, the work continues. 🇺🇸🇪🇺🇷🇸 https://t.co/ADbNTYFjcQ

— Ambassador Christopher R. Hill (@usambserbia) September 21, 2022