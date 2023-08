Hill: Në shtator përpjekje të reja për zgjidhjen e çështjes Kosovë-Serbi

Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka thënë se nuk mund të bëjë krahasime mes kasapit të Ballkanit, Sllobodan Millosheviq dhe presidentit aktual të Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Kështu është shprehur ai në një intervistë për “Zërin e Amerikës” në gjuhën serbe.

Ndër të tjera, ai ka thënë se deklaratat e ministrit të mbrojtjes të Serbisë, Millosh Vuçeviq, se Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi mund të “goditen në kokë” pse e njohën Kosovën, nuk mund t’i konsiderojë si përpjekje për të destabilizuar rajonin.

Po ashtu, ambasadori Hill tha se në shtator pret përpjekje të reja për zgjidhjen e çështjes Kosovë-Serbi.

Më poshtë, pjesë nga intervista e ambasadorit Hill, përkthyer nga Klankosova.tv:

Zëri i Amerikës: Disa dhjetëra parlamentarë nga ShBA-ja dhe vendet evropiane i bënë thirrje Perëndimit në një letër që të ndryshojë politikën ndaj Serbisë, duke pretenduar se politika aktuale nuk funksionon dhe se qasja perëndimore ndaj Vuçiqit është “e butë” në kontekst të Kosovës. A e konsideroni të suksesshme politikën tuaj nëse e merrni për bazë se situata në Kosovë është përshkallëzuar disa herë gjatë vitit të kaluar, se Serbia nuk është më afër BE-së, se nuk po zbatohet as Marrëveshja e Ohrit dhe as propozimi evropian për Kosovën? Ku është suksesi?

Hill: Së pari, ju nuk bëni politikë sepse është e suksesshme, por sepse është e drejtë. Kur ne formulojmë politikën, ne peshojmë interesat tona dhe idenë nëse është gjëja e duhur që qeveria jonë të bëjë. Sigurisht që ne do të donim që dialogu i Brukselit të zhvillohet shumë më shpejt, ne mbështesim z. (Miroslav) Lajçak sepse mendojmë se kjo është qasja e duhur. Dhe ne dëshirojmë të shohim një marrëveshje të bazuar në formimin e Asociacionit të Komunave [me shumicë, shën.red.] Serbe, në mënyrë që serbët në veri të Kosovës të dinë se cilat janë rregullat e lojës dhe si do të jetë jeta e tyre, kjo është shumë e rëndësishme për ne. Ne e njohim Kosovën dhe do të donim që ajo t’i bashkohej organizatave ndërkombëtare sepse mendojmë se është më e mira për Kosovën, por edhe për stabilitetin e rajonit. Kjo është politika jonë dhe mendoj se është e duhura, pavarësisht nëse është e suksesshme apo jo. Loja nuk ka mbaruar.

Zëri i Amerikës: Çfarë thoni për deklaratat se Vuçiqi po destabilizon rajonin? Ministri i Mbrojtjes i Serbisë së fundmi tha se Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi mund të “goditen në kokë” nga njohja e Kosovës, të cilën disa në Mal të Zi e interpretuan si kërcënim. A e konsideroni atë një përpjekje për të destabilizuar rajonin?

Hill: Unë nuk e shoh atë si një përpjekje për të destabilizuar rajonin dhe sigurisht nuk mendoj se zoti Vuçeviq donte të kuptohej në këtë mënyrë. Unë sigurisht që do të doja të shihja marrëdhënie më të mira mes vendeve të Ballkanit dhe mendoj se Ballkani i Hapur është një hap i mirë në këtë drejtim, si dhe Procesi i Berlinit… Do të doja të shihja më shumë mbështetje nga vendet e tjera të rajonit, por edhe nga ana e Perëndimit ku të gjithë e kuptojnë se këto vende duhet të bashkëpunojnë dhe kështu do të jenë partnerë apo anëtarë më të mirë të BE-së.

Zëri i Amerikës: Në vitet 1990, Perëndimi kishte një qasje më të ashpër ndaj Serbisë. Jeni njohur edhe me Sllobodan Millosheviqin, tani jeni duke punuar me Vuçiqin. A mund t’i krahasoni, të thoni me kë është më e lehtë për të bashkëpunuar?

Hill: Nuk mund t’i krahasoj, ata janë shumë të ndryshëm, dhe koha është ndryshe. Dhe nuk mund të flas për ngjashmëritë dhe dallimet mes presidentit aktual dhe dikujt si Millosheviqi, këtë do t’ua lë juve dhe historianëve.

“Ne e dimë se cilët janë “përbërësit” për një të ardhme paqësore në Kosovë”

Zëri i Amerikës: Situata në Kosovë duket më e qetë se sa ka qenë muajt e fundit. A keni gjetur një gjuhë të përbashkët me zotin Kurti, kryeministrin e Kosovës, për të punuar së bashku për zgjidhjen e problemit? Po ju pyes sepse në një intervistë në qershor na keni thënë se nuk jeni të sigurt që zoti Kurti është partner amerikan. A keni lëvizur nga ajo pikë?

Hill: Ajo që mund t’ju them është se ne jemi duke punuar ngushtë me Serbinë për zgjidhjen e problemit, mendojmë se ka kuptim për Serbinë dhe marrëdhëniet serbo-amerikane dhe do t’ua lë të tjerëve t’i përgjigjen kësaj pyetjeje. Mendimi im është i njohur.

Zëri i Amerikës: Mendoni se situata në Kosovë është më e qetë apo mendoni ndryshe?

Hill: Unë do të thosha se është muaji gusht dhe shumë njerëz janë me pushime, do të duhet të shohim se si do të shkojë në shtator. Besoj se kjo është një çështje që kërkon zgjidhje urgjente dhe se duhet progres. Edhe pse ne tani e dimë se cilët janë “përbërësit” për një të ardhme paqësore – formimi i AKS-së, anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare, ne e dimë se çfarë duhet të bëjmë, vetëm duhet t’i bashkojmë pjesët. Është si një enigmë e madhe që e vendosni në tavolinë dhe më pas i bashkoni pjesët.

Zëri i Amerikës: A prisni një krizë në shtator?

Hill: Nuk mund të parashikoj një krizë, por ajo që mund të shoh është një përpjekje e re për të zgjidhur problemet. Të gjithë patën një shans për të menduar gjatë verës dhe shpresoj se mund të përmirësohemi. Serbia është vendi më i madh në Ballkan, ka ambicie për t’u afruar me Perëndimin, ka plane ambicioze ekonomike, po vjen “Expo 27”. Po të isha Serbia do të doja ta zgjidhja problemin me Kosovën, për të treguar se unë ende mbështes komunitetin serb në Kosovë, por, përfundimisht, të shoh se cilat janë lëvizjet më të gjera strategjike që duhen bërë për t’u afruar me Perëndimin.