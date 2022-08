Hill i drejtohet Serbisë pas takimit në Bruksel: Duhet të punojmë shumë në çështjen me Kosovën Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill tha se Serbia kishte “frymën e duhur” gjatë dialogut me Kosovën m 18 gusht në Bruksel. Në një video-adresim të tij, të publikuar më 19 gusht në Twitter nga Ambasada amerikane në Serbi, thuhet se kjo është gjë e mirë për vazhdimin e dialogut me Kosovën, por edhe për…