Hill: Dialogu, e vetmja rrugë për zgjidhjen e problemeve Kosovë-Serbi Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura me politikën e qeverisë serbe ndaj dialogut me e Kosovën. Kështu ka deklaruar në një intervistë për programin në gjuhën serbe të Zërit të Amerikës, ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill. Ai nuk ka preferuar të flasë lidhur me politikën perëndimore karshi Kosovës, megjithatë thotë se SHBA-të inkurajojnë angazhimin…