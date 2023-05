Hill: Çështja e serbëve në veri të Kosovës duhet të zgjidhet përmes Asociacionit

Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill e ka vlerësuar si një proces shumë të vështirë dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.

Ai ka thënë se situata është e vështirë, por ka treguar se në anën tjetër është e nevojshme të formohet Asociacioni i komunat serbe.

“Është një çështje me të cilën po merren edhe evropianët edhe SHBA-të dhe ndonëse nuk do të ketë progres në çdo takim, në fund do të kemi një Asociacion të Komunave Serbe”, ka thënë Hill.

Propozim-marrëveshja që u bë publike pas takimit të 27 shkurtit, përfshin zotimin e palëve për t’i respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe përkushtimin e tyre për të mos e penguar njëra-tjetrën në proceset integruese.

Marrëveshjet e deritashme përfshijnë edhe atë për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kurrë.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik me kompetenca ekzekutive, ndërsa presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq insiston në themelimin e tij.

Takimi i fundit midis Kosovës dhe Serbisë është mbajtur ditën e hënë por që nuk dha ndonjë rezultat të ri e konkret./Lajmi.net/