Hilary Duff pjesë e “How I Met Your Mother”

Hulu ka thënë lajmin e shumëpritur për ata që presin “How I Met Your Mother”.

Transmetuesi njoftoi të mërkurën se ish-ylli i “Lizzie McGuire”, Hilary Duff është vendosur të drejtojë një seri të re të vazhdimit nga “20th Television”, krijuesit origjinalë Carter Bays dhe Craig Thomas dhe dyshen e “This is us”, Isaac Aptaker dhe Elizabeth Berger, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

Shfaqja do të vazhdojë prej 10 episodesh në Hulu.

Duff, e cila do të prodhojë shfaqjen, do të luajë si personazhi kryesor dhe narratorja Sophie, e cila po i tregon djalit të saj historinë se si ajo u takua me babanë e tij.

Historia, sipas një linje logjike të ndarë nga Hulu, “na katapulton përsëri në vitin 2021 ku Sophie dhe grupi i saj i ngushtë i miqve janë në mes të zbulojnë se kush janë ata, çfarë duan nga jeta dhe si të bien në dashuri në epokën e aplikacioneve të takimeve dhe opsioneve të pakufishme “.

Duff luajti së fundmi në “Younger”, dhe në fund të vitit të kaluar, shkatërroi shpresat e shumë Millennials për një rikthim të Lizzie McGuire pasi ndryshimet krijuese prishën projektin.

“How I Met Your Mother” u zhvillua për nëntë sezone në CBS nga 2005-2014 dhe luajti Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Jason Segel, Alyson Hannigan dhe Josh Radnor. Bob Saget shprehu versionin e vjetër të karakterit të Radnor, Ted Mosby, dhe veproi si narrator i serialit.

Sipas presidentit të “20th Television” Karey Burke, shfaqja mbetet “një xhevahir i kurorës në bibliotekën e 20th “.

Përpjekjet e kaluara për të dhënë një ide të re në seri ishin të padobishme. Në një moment, CBS ndoqi një spin-off të quajtur “How I Met Your Dad”, që luajti tani regjisoren / skenaristen e nominuar për Oscar, Greta Gerwig. /Lajmi.net/