“Hije mbi procesin zgjedhor”, Cakolli: Shkurti mbetet afati më realist për përmbylljen e procesit

Eugen Cakolli nga KDI, ka folur për rinumërin e rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Sipas tij, fundi i muajit Janar vështirë se mund të jetë afati për përmbylljen e rinumërimit të votave, pasi ende kanë mbetur shumë kuti pa u rinumëruar. Tutje Cakolli tha se me këto pengesa, po hidhet hije e zeza mbi…

Lajme

20/01/2026 22:53

Eugen Cakolli nga KDI, ka folur për rinumërin e rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit.

Sipas tij, fundi i muajit Janar vështirë se mund të jetë afati për përmbylljen e rinumërimit të votave, pasi ende kanë mbetur shumë kuti pa u rinumëruar. Tutje Cakolli tha se me këto pengesa, po hidhet hije e zeza mbi të gjithë procesin zgjedhor.

Sipas Eugen Cakollit, një përfundim më realist i këtij procesi mbetet fillimi i muajit shkurt

“Fundi i janarit është i vështirë i arritshëm, pasi kanë mbetur shumë kuti pa u rinumëruar. Kjo situatë i hedh hije të zeza procesit zgjedhor. Në fakt, fillimi i shkurtit është skenari më optimal për përfundimin e rinumërimit të votave,” tha Cakolli në RTV21.

Artikuj të ngjashëm

January 20, 2026

Tjetër tragjedi hekurudhore në Spanjë, treni del nga shinat në Barcelonë,...

January 20, 2026

Koci: Manipulimi i votave po e shkatërron Kosovën, sonte duhej të...

Lajme të fundit

Tjetër tragjedi hekurudhore në Spanjë, treni del nga...

Koci: Manipulimi i votave po e shkatërron Kosovën,...

Analistët: Manipuluesit e votave të përballen me masa ndëshkuese

Arrestohet një person i dyshuar për disa raste vjedhjesh në Lipjan