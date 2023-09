Hidhet shorti për edicionin e ri në Superligën e Kosovës në basketboll Në zyrat e Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) është hedhur shorti për edicionin e ri në Prince Caffe Superligë. Në xhiron e parë, kampionia e Kosovës, Peja do të përballet me Vëllaznimin. Ndërkohë, nënkampionia, Trepça do të ndeshet me Istogun, që siguroi garat në elitë. Ndërkohë, Sigal Prishtina do të ndeshet me Proton Cable…