Hidhet shorti i Kupës së Botës për klube

Al Ahly mund të përballet me kampionin evropian, Real Madridin në gjysmëfinale të Kupës së Botës për klube të FIFA-s, por fillimisht duhet të mposht kundërshtarët nga Oqeania dhe Amerika e Veriut.

Gjiganti egjiptian, dhjetë herë kampionë i Afrikës, do të përballet me Auckland City nga Zelanda e Re në ndeshjen e vetme të raundit të parë të kësaj gare, raporton KosovaPress.

Nëse Al Ahly e fiton këtë ndeshje, do të përballet me Seattle Sounders nga SHBA në raundin e dytë, me fituesin që do të takohet më pas me Real Madridin në gjysmëfinale të turneut.

Ndërkaq, kampioni aktual i Afirikës, Wydad Cacablanca shkon direkt në raundin e dytë, ku përballet me Al Hilal të Arabisë Saudite.

Skuadra braziliane Flamengo, e cila ashtu si Reali kalon direkt në fazën gjysmëfinale, mund të jetë kundërshtari i fundit i Wydad në atë anë të shortit.

Chelsea fitoi edicionin e vitit të kaluar të turneut, që qeveria globale e futbollit, FIFA po synon ta zgjerojë në 32 ekipe nga viti 2025.

Shortin e gjeni më poshtë.

Raundi i parë:

Al Ahly (Egjipt) – Auckland City (Zelanda e Re)

Raundi i dytë:

Seattle Sounders (SHBA) – Al Ahly/Auckland City

Wydad Casablanca (Maroku) – Al Hilal (Arabia Saudite)

Gjysmëfinalet:

Flamengo (Brazil) – Wydad Casablanca/Al Hilal

Seattle Sounders/Al Ahly/Auckland City – Real Madrid (Spanjë)

Finalja: 11 shkurt