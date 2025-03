Hidhet gurthemeli i çerdhes së re në Roganë, Kurti merr pjesë bashkë me Nagavcin Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, dhe Kryetarin e Komunës së Kamenicës, Kadri Rahimaj, vendosën gurthemelin e çerdhes së re në Roganë të Kamenicës. Objekti i çerdhes së re, është bashkëfinancim i MASHTI-t (me 90%) dhe Komunës së Kamenicës (me 10%), do të ketë…