Hezitimi ndaj vaksinave: Si po ndikon keqinformimi në Kosovë

Hezitimi ndaj vaksinave po ndikon në mbulueshmërinë me MMR-në, e cila jepet kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, në Kosovë dhe rajon. Institucionet shëndetësore paralajmërojnë për rrezikun e rikthimit të fruthit, ndërsa ekspertët theksojnë se pretendimet për lidhje me autizmin janë rrëzuar nga studime të mëdha ndërkombëtare. Çfarë tregojnë shifrat dhe pse vazhdojnë dyshimet? <iframe src=”https://www.evropaelire.org/embed/player/0/33701241.html?type=video”…

Lajme

11/03/2026 10:42

Hezitimi ndaj vaksinave po ndikon në mbulueshmërinë me MMR-në, e cila jepet kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, në Kosovë dhe rajon.

Institucionet shëndetësore paralajmërojnë për rrezikun e rikthimit të fruthit, ndërsa ekspertët theksojnë se pretendimet për lidhje me autizmin janë rrëzuar nga studime të mëdha ndërkombëtare.

Çfarë tregojnë shifrat dhe pse vazhdojnë dyshimet?

<iframe src=”https://www.evropaelire.org/embed/player/0/33701241.html?type=video” frameborder=”0″ scrolling=”no” width=”202″ height=”360″ allowfullscreen></iframe>

