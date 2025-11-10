Hetuesia zbarkon në Qendrën Komunale të Numërimit në Mitrovicë
Zyrtari i PDK-së në Mitrovicë, Elvis Feka, ka folur mbi dyshimet për keqpërdorim të votave në këtë komunë.
Feka thotë se në gjashtë kuti nga 35 klasë ku janë numëruar votat, ekziston dyshimi për keqpërdorim të votave dhe ndryshime të fletëvotimeve nga vendvotimi ku janë vendosur.
“Nëse e bëjmë një analizë shumë të thjeshtë, ne kemi pasur një marrëveshje të koalicionit me katër subjekte politike në Mitrovicë, që vetëm komisionerët e vëzhgues, e kanë një gamë prej 800 vëzhguesve e komisionerëve, me të cilët ne kemi punuar vazhdimisht, dhe e kemi parë që ne jemi në votat tona, e trendi edhe i daljes por edhe i votave të kundërkandidati, ka qenë një trend tejet i madh”, u shpreh Feka.
“Pas kësaj, ne iu kemi rikthyer Qendrës së Numërimit dhe kemi vlerësuar që nga 35 klasa që tashmë janë numëruar, janë gjashtë kuti që kanë dyshime të bazuara për keqpërdorim të votave dhe ndryshim të fletëvotimeve nga vendvotimi ku janë vendos”, tha ai në klankosova.
Ndryshe, gjatë mbrëmjes të së hënës, në Qendrën Komunale të Numërimit në Mitrovicë, u ndalë rinumërimi i votave, pasi Policia dhe Prokuroria ishin futur brenda kësaj qendre.
Mirëpo, prokurori Shpëtim Peci ka dhënë urdhrin që rinumërimi të nisë, megjithëse i njëjti nuk u deklarua për media.