Hetohet vdekja e një burri dje në Skenderaj
Një hetim i vdekjes po bëhet në Skenderaj. Policia ka njoftuar se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull, ku lidhur me rastin njësitë relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/
Lajme
