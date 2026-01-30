Hetohet vdekja e një burri dje në Skenderaj

Një hetim i vdekjes po bëhet në Skenderaj. Policia ka njoftuar se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull, ku lidhur me rastin njësitë relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/

Lajme

30/01/2026 08:57

Një hetim i vdekjes po bëhet në Skenderaj.

Policia ka njoftuar se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull, ku lidhur me rastin njësitë relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës.

Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 30, 2026

Gruaja në Lipjan sulmon një grua tjetër, Policia deklarohet për rastin

Lajme të fundit

Gruaja në Lipjan sulmon një grua tjetër, Policia deklarohet për rastin

Ludo Lee për Elijonën: Nuk ka ndjenja për...

Sulm fizik pas një mosmarrëveshjeje në Arllat të...

Shokuese në Istog, 54 vjeçari kapet me një 12 vjeçare në motel