Hetimi ndaj Behgjet Pacollit për aeroportin e Vlorës dhe paratë e dyshimta, Bardhi: Korrupsioni ka kaluar çdo kufi
Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi ka reaguar pas skandalit rreth aeroportit të Vlorës, çështje që sipas mediave në Shqipëri po hetohet nga Prokuroria e Tiranës. Në një postim në rrjetet sociale, Gazment Bardhi shkruan se korrupsioni me aeroportin e Vlorës ka kaluar çdo kufi.
Bardhi thotë se kjo aferë gjigande financiare është kthyer në rrezik për sigurinë kombëtare, ku duket se i referohet raportimeve për mënyrën se si ka vepruar Behgjet Pacolli me aeroportin ka ngritur shqetësime se ai mund të jetë duke krijuar korridor për interesa strategjike ruse në Shqipëri. Ai thotë se kjo megaaferë ka dy përgjegjës, Edi Ramën dhe zv.kryeministren Belinda Balluku.
“Korrupsioni me Aeroportin e Vlorës ka kaluar çdo kufi të imagjinueshëm edhe për vendet e botës së tretë. Një aferë gjigande financiare është shndërruar në rrezik të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare. E pangjashme me asgjë më parë në këto 35 vjet, kjo megaaferë ka dy përgjegjës: Edi Ramën dhe Belinda Ballukun. Prandaj këta duan një opozitë memece në Kuvendin e Shqipërisë. Prandaj këta nuk duan as debat, as kontroll parlamentar, as pyetje, asgjë që i gërvisht aferat monstruoze të kësaj Qeverie.
I siguroj Edi Ramën dhe Belinda Ballukun se opozita nuk do të lejojë degradimin e Kuvendit dhe shndërrimin e tij në një organizëm memec, që kurdiset sipas interesit të Edi Ramës. Do të reagojmë, do të protestojmë në mbrojtje të funksionimit demokratik të Kuvendit dhe në mbrojtje të interesit publik. Gjithashtu, e siguroj Belinda Ballukun se me kryeaferën, që mban firmën e saj “Aeroporti i Vlorës”, do të merremi me seriozitetin më maksimal”, shkruan Bardhi.