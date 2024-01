Hetimet për vrasjen e Liridona Ademjat: Ish-kryehetuesi tregon afatet ligjore

Rrahman Sylejmani, ish-shefi i hetuesve gjatë një interviste për lajmi.net ka treguar se si po mundohet të gjendet motivi i vrasjes së Liridona Ademaj.

Gazetari ynë, Zgjim Sefa e ka intervistuar ish-shefin e hetuesve, Rrahman Sylejmanin, për rastin e vrasjes makabër së të ndjerës, Liridona Ademaj nga burri i saj Naim Murseli. I cili ky i fundit po hetohet nga prokuroria e Kosovës por edhe asaj suedeze.

Më tutje gazetari i lajmi.net pyet ish-shefin e hetuesve nëse kjo vrasje ka lidhje me lidhjet që i ka pasur Naim Murseli me figura publike dhe a ka pasur e ndjera informacione për implikimet e Naim Murselit dhe lidhjet e tij me figura publike.

“Në aspektin e kodit të procedurës penale, një rast kur fillon hetimi pas këtij incidenti, sikur që ka qenë rasti i vrasjes së Liridona Ademaj, normale që prokuroria e kanë 24 muaj afat për përmbylljen e hetimeve, plus edhe gjashtë muaj mund të shtohen me incidentin që lidhet me shtetet tjera.”- thotë Rrahman Sylejmani.

“Kjo është problem të kuptohet se dikush në prezencë të fëmijëve, dhe në mënyrë të vrazhdë ta vrasë gruan e tij, pa qenë ndonjë hall tepër i madh, ose ajo ka ditur ndonjë çështje kompromentuese për burrin e saj dhe nuk kanë pasur ndonjë jetë kushedi sa të rehatshme, dhe kohë pas kohe kanë pasur tensione dhe ato duhet të shikohen në shtetin suedez.”

Rrahman Sylejmani tregon që vrasja mund të jetë e shtyrë për qëllime më të komplikuara:

“Ai kishte qenë i depërtueshëm në atë mënyrë, çfarë e ka lidhur atë me secilin, qoftë fotografi të rastit, apo me ata që ka pasur shoqëri më të gjatë me figura publike, politike, ato sigurisht që do të analizohen në mënyrë të detajizuar…”- thotë Rrahaman Sylejmani.

Më poshtë e keni intervistën e përgatitur nga gazetari ynë:



/Lajmi.net/