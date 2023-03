Hetimet për trukim të ndeshjeve, arrestohen dy portierë

Ekipi turk, İnegölspor, një nga skuadrat e Grupit të Bardhë të Ligës së 2-të të TFF, njoftoi se pesë të dyshuar, përfshirë dy ish-portierë që mbanin më parë fanellën e skuadrës, u arrestuan në hetimin e trukimit të ndeshjeve.

Në deklaratën e bërë nga klubi İnegölspor, thuhet se më 20 dhjetor 2022, portierët Emre Selen dhe Sercan Çobanoğlu janë përballur me një kallëzim penal në Zyrën e Kryeprokurorit Publik me akuzën se kanë bërë trukime ndeshjesh kundër İnegölspor, njoftojnë mediat turke, përcjell lajmi.net.

Në kuadër të hetimit të kryer nga Zyra e Kryeprokurorit Publik, ekipet e lidhura me Degën Kundër Kontrabandës dhe Krimit të Organizuar të Departamentit të Policisë së Bursës ndaluan gjashtë të dyshuar, duke përfshirë dy lojtarë.

“U morën deklarimet e të dyshuarve të lartpërmendur dhe 4 të dyshuarve të tjerë dhe 5 persona, mes të cilëve Emre Selen dhe Sercan Çobanoğlu u referuan në Gjykatën Penale me kërkesë arresti dhe një i dyshuar për kontroll gjyqësor. Në të njëjtën ditë u arrestuan dhe u dërguan në burg portierët Emre Selen, Sercan Çobanoğlu, K.Ş, SSS dhe CS, të cilët u dërguan në paraburgim nga Gjyqësia Penale e Paqes İnegol”.

“Për shkak të këtyre veprimeve të ndyra, qyteti i İnegol, klubi İnegölspor dhe tifozët e İnegölspor kanë pësuar shumë dhe janë dëmtuar interesat tona. Gjithsesi, jemi disi të lumtur që ata që kryen këtë akt tradhtar ndaj klubit tonë morën trajtimin e nevojshëm përpara drejtësisë në këtë fazë. Si gjithmonë, ne do të bëjmë të pamundurën për t’u siguruar që ata të marrin dënimet e nevojshme në fund të gjyqit dhe ne do t’i ndjekim ato. Siç e kemi përmendur më parë, komuniteti İnegölspor, i paraqesim publikut se do të luftojmë kundër atyre që tradhtojnë përpjekjet e mbështetësve dhe administratorëve tanë të lavdishëm”./Lajmi.net/